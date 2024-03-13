Послы 27 стран ЕС достигли принципиального согласия выделить дополнительные €5 млрд для пополнения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия для Киева.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в X (ранее Twitter) бельгийское председательство в Совете ЕС.

«Послы ЕС в принципе договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы предоставить Украине дополнительный бюджет [на военные поставки] в €5 млрд в 2024 году, — говорится в заявлении. — Евросоюз остается привержен предоставлению долгосрочной поддержки Украине, что обеспечить военные поставки в эту страну».

Как ожидается, теперь решение о новом расширении объема этого фонда должны принять главы МИД ЕС на плановой встрече в Брюсселе 18 марта, после чего это решение вступит в силу.

Соглашение немедленно приветствовал разработчик проекта расширения Еврофонда мира, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он в очередной раз повторил в X, что ЕС намерен снабжать Украину «всем, что необходимо, чтобы она победила». Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб высказала мнение, что «на кону свобода ЕС», потому он должен поставлять Киеву «оружие в достаточных количествах и в скоординированной манере».

Европейский фонд мира является на данный момент главным инструментом для компенсации странам ЕС их поставок оружия Киеву. Весь объем этого фонда в €7,2 млрд, рассчитанный на период до 2027 года, Брюссель израсходовал еще в 2022 году. Впервые фонд был увеличен на €5 млрд в 2023 году.