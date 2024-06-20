Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против Москвы из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщил корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. Предполагается, что ограничения будут наложены на российский сжиженный природный газ и транспортировку нефти.

Принятие санкционного пакета откладывалось из-за позиции Германии, выступавшей против ответственности европейских компаний за нарушение санкций их дочерними предприятиями и партнёрами в третьих странах, сообщали Радио Свобода, EUobserver и Reuters. В среду по этому вопросу был достигнут компромисс, рассказывал Йозвяк.

EUobserver со ссылкой на проект документа ранее писал, что новый пакет санкций предусматривает запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и экспорт гелия и ограничение доступа к технологиям двойного назначения.

В санкционный список могут попасть певица Полина Гагарина, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, бывший сотрудник администрации президента Путина, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и бывший президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

Новый пакет будет принят, предположительно, в ходе саммита ЕС в Брюсселе 27-28 июня или перед ним. (svoboda.org)