Для азербайджанской аудитории не секрет, что значительная часть российских СМИ при освещении общественно-политической жизни нашей страны придерживаются, мягко говоря, не совсем объективной позиции. Особенно наглядно это прослеживается в новостях, касающихся событий в Карабахском регионе Азербайджана.

Мы были свидетелями того, как российские масс-медиа, в основном телеканалы, на протяжении многих лет рассказывая о карабахском конфликте, не гнушались откровенной ложью, выставляя Азербайджан агрессором. И в то же время политологи и эксперты разных мастей на политических ток-шоу, а также ведущие неизменно придерживались «армянской установки», причитая об «угнетении» прав несчастных сепаратистов.

Пика фарисейства российские СМИ, телеканалы достигли во время 44-дневной войны, пичкая с армянской подачи российскую аудиторию фейковыми новостями об азербайджанских зверствах. После войны пыл фейкометателей несколько поостыл, но все же, порой, искорки пламени лжи то и дело дают о себе знать. Причина ясна: засилье этнических армян в российских СМИ дает о себе знать.

И вот буквально вчера сайт avia.pro распространил очередную ложь, причем сделано было это настолько топорно, что приходится сомневаться в адекватности его сотрудников.

Итак, данный сайт пишет: «Группа неустановленных военнослужащих ВС Азербайджана совершила нападение на российских миротворцев, размещённых в Нагорном Карабахе. В результате открытого огня был ранен российский военнослужащий». При этом сайт ссылается на данные Минобороны РФ.

А теперь самое интересное. Как говорил покойный российский сатирик Михаил Задорнов: «Готовы?». Читаем информацию МО РФ, на которую, собственно, ссылается avia.pro.

«За прошедшие сутки (12 апреля – ред.) зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населённого пункта Фурух (Фаррух – ред.) со стороны вооружённых сил Азербайджанской Республики, в результате, которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение.

Командованием миротворческого контингента, во взаимодействии с представителями обеих сторон, инцидент урегулирован», — сказано в сообщении Министерства обороны РФ. (https://avia.pro/news/ rossiyskie-voennye-podverglis- napadeniyu-v-nagornom- karabahe-so-storony- azerbaydzhanskih).

Автор новости от себя добавляет, что подобные действия со стороны Азербайджана являются грубым нарушением.

Знаете, какое определение подходит к этой глупой лжи? Новость по-армянски. Информация начинается с того, что ранен российский миротворец (причем, со ссылкой на МО РФ), а затем выложены данные МО России, в которых говорится о ранении армянского военнослужащего. Это даже не глупость, это последняя стадия дебилизма.

А теперь о «грубом нарушении». Вероятно, речь идет о Трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении. Начнем с того, что информация МО РФ вызывает большие сомнения. Скорее всего, сами армянские боевики напились «арцахской тутовки» и начали палить друг в друга. И сомневаться в достоверности информации оборонного ведомства есть причины. В этой структуре, несмотря на многочисленные статьи азербайджанских СМИ, все еще продолжают называть село Фаррух на свой лад: Фурух. Это, во-первых.

Во-вторых, в пункте 4 трехстороннего соглашения отмечается: Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Возникает резонный вопрос: что потерял армянский военнослужащий с оружием в руках на азербайджанской земле и почему сей пункт не выполняется? Причем, армянские боевики разгуливают с оружием в руках прямо перед носом «миротворцев».

И если даже допустить, что армянский боевик был ранен азербайджанскими воинами, то мы имели на это полное право. С террористами надо бороться, не спрашивая чьего-либо разрешения. Если «миротворцы» не могут с этим справиться. Точнее, не хотят…