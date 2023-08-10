Под завалами на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде так и не смогли найти 8 человек, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока 8 человек числятся без вести пропавшими», — уточнил он, добавив, что поиски продолжаются, погибших под завалами пока не обнаружили. При этом ранее одна из пострадавших скончалась в реанимации районной больницы.

Телеграм-канал Baza пишет, что «на месте взрыва нашли фрагменты тел, предположительно, 10 человек», поэтому число погибших может вырасти. Однако официально данная информация не подтверждена.

Утром 9 августа на предприятии прогремел взрыв. Он был настолько мощный, что, по словам очевидцев, снес «ползавода», выбил стекла в окружающих зданиях и вывел из строя котельную, из-за чего в округе была прекращена подача горячей воды.

Акулов сообщил, что к вечеру было зафиксировано 235 обращений от жителей о разрушениях. Больше всего пострадал многоквартирный дом на улице Осипенко.

В регионе ввели режим ЧС. Замглавы администрации муниципалитета Оксана Ероханова пояснила, что это позволит «собрать, систематизировать и проанализировать данные», а также «привлечь дополнительные средства для восстановления объектов».

По официальной версии, сдетонировал арендованный склад пиротехники, которая принадлежала компании «Пиро-Росс». Однако на допросе в Следственном комитете директор фирмы Сергей Чанкаев заявил, что взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

В то же время телеграм-канал «112» сообщил о возможном ударе беспилотника по заводу. Baza уточняла, что дрон мог попасть в грузовик с порохом на территории предприятия и спровоцировать масштабный взрыв.

Местные жители нашли на месте происшествия предмет, похожий на снаряд. Военный эксперт Ян Матвеев распознал в нем корпус от снаряда калибра 122 мм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК).

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и, помимо гражданской продукции, разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, пишет «Новая газета. Европа».

В частности, предприятие производило оптическое оборудование для 275-го авиаремонтного завода в Краснодарском крае, который обслуживает военные самолеты. Также оно поставляло Росгвардии оптические прицелы, прицелы ночного видения, бинокли и прочее оборудование. (moscowtimes.ru)