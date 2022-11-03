Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что после возобновления работы «зернового коридора» еще 6 сухогрузов с агропродукцией покинули украинские порты.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, турецкий министр сообщил в ходе посещения командного пункта 3-й пехотной дивизии ВС Турции.

По словам Акара, после того, как Россия объявила о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел серию телефонных разговоров со своими коллегами из РФ и Украины.

«Я в свою очередь переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Мы отметили, что зерновая инициатива отвечает интересам всех сторон и ее срыв приведет лишь к негативным последствиям. Переговоры дали положительные результаты. Президент Турции накануне сообщил о возобновлении работы «зернового коридора». После этого украинские порты покинули еще 6 судов. Таким образом, число судов, вышедших из украинских портов, достигло 426. Всего вывезено 9,7 млн ​​тонн агропродукции», — сказал Акар.