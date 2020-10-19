После убийства учителя под Парижем Франция вышлет более 200 человек

Власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства под Парижем учителя лицея. Глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям, сообщает агентство Reuters, в воскресенье, 18 октября, со ссылкой на источники в профсоюзе полиции.

По словам собеседников агентства, 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Министерство внутренних дел Франции на момент публикации не подтвердило информацию о готовящейся высылке.