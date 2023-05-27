Московская встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Путина не привела к каким-либо результатам. Более того, сам факт, что встреча длилась всего 20 минут без итогового документа или заявления, говорит о многом. Хотя в преддверии встречи российские СМИ предрекали, что ожидается подписание документа по разблокировке региона.

Тем не менее, сразу после встречи армянские ДРГ пытались перейти границу и встретились с азербайджанскими пограничниками. Результатом стало противостояние по итогам которого, Азербайджан взял в плен двух армянских военнослужащих. О том, возможно ли дальнейшее обострение и противостояние, и будет ли итог кишиневской встречи более плодотворным рассказал # российский эксперт Григорий Трофимчук.

— Можно ли ожидать эскалацию после этой встречи. В промежутке времени между Брюсселем и Москвой, премьер Армении поменял позицию. Итоги брюссельской встречи были более обнадеживающими. Что изменилось между встречами в Брюсселе и Москве?

— Эскалацию можно ожидать не после этой встречи, эскалацию теперь можно ожидать в любой день. Это будет не эскалация, а продолжение войны. Напомню, что апрельская война 2016 года случилась тоже из-за тупика в реализации практических пунктов. Теперь ситуация вышла на ещё более серьёзный уровень и точно так же зашла в тупик. Поэтому и отдача будет сильнее.

Никто не знает, что делать, кроме Азербайджана, здесь всё чётко и ясно. Но и его сдерживают внешние обстоятельства. Азербайджану тоже нужна какая-то деталь, которой пока не хватает, и которую он сразу же пустит в ход в качестве рычага. Без этого, на пустом месте он не может пойти ва-банк, так как эта страна никогда не была самоубийцей. В период между встречами в Брюсселе и Москве ничего не поменялось. И к сожалению Запада, не поменялся сам премьер Армении. На дрожащего Пашиняна, который не может противостоять Москве, Запад ставить не может, не решается до конца. Весной 2018 года Пашинян выглядел более креативным, мятежным, но сейчас он как-то сгладился, смылся, потускнел. Не таким они там хотят видеть главу Армении, совсем не таким.

— Стоит ли ожидать, что встреча в Кишиневе при посредничестве ЕС, Франции и Германии будет более плодотворной?

— Более плодотворную встречу ждать не стоит. Сейчас (примерно где-то с середины 2021 года) идут встречи, если так можно сказать, переходного периода, «серой зоны», когда западная сторона медленно, но крайне последовательно пытается вытащить инициативу, контроль над карабахскими событиями из-под Москвы. Резких шагов здесь, как мы видим, США и Евросоюз пока делать не собираются. Практически реализуется та же самая повестка дня, как и в переговорах при участии Москвы: коридоры, границы, мирный договор. Но сам факт усиления активности Запада говорит сам за себя. И главное: США ждут, когда можно будет поджечь карабахскую зону в самом широком смысле. Любой нештатный момент теперь может быть использован против РФ. Расчёт здесь с той стороны один: уверенность, что РФ на всё и на всех не хватит. Армения и Азербайджан в данном случае являются дополнительными фигурами на доске, но бывшего «короля» карабахского контроля будут выдавливать всерьёз. Ну и наконец, Кишинёв является с некоторых пор не самым простым местом для очередной такой встречи. Молдова напрягается, закипает в сторону РФ.