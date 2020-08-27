После отравления Навального

Уже очевидно, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Можно достаточно долго рассуждать на тему cui prodest? — кому выгодно? И точно также говорить, как это было неоднократно в прошлом, что вроде бы Владимиру Путину это не нужно и даже не выгодно.

Возможно, что и на этот раз событие отравления было бы утоплено в подобных рассуждениях на федеральных каналах, но ситуация кардинально отличается от той, которая была во время убийства Бориса Немцова, отравлений других оппозиционеров и даже операции с ядом в отношении Литвиненко и Скрипалей.

Коренное отличие состоит в двух географических названиях, имеющих огромную политическую составляющую — Беларусь и Хабаровск. Мы назвали два, но на самом деле их гораздо больше. От Башкирии до Архангельской области.

Тем не менее, именно многотысячные протесты в белорусских городах и на Дальнем Востоке создали совершенно другую атмосферу в России и Беларуси, которая повергла правящие круги в двух странах в состояние близкое к панике, уж к истерике так точно.

Для наших целей мы ограничимся международным аспектом отравления Навального и почему на этот раз реакция была настолько резкой с привлечением к участию многих лидеров государств, чем Кремль при всем желании пренебречь не может.

Свержение Лукашенко — дело времени. Даже если, что маловероятно, протестная волна несколько спадет, у него практически нет шансов остаться у власти надолго. Разложение государственного аппарата и силовых структур хоть и малозаметно, но идет постоянно. Выражается оно в том, что чиновники нижнего и среднего уровня, рабочие предприятий занимаются гражданским неповиновением. Многие уходят в неоплачиваемые отпуска, остальные не справляются с возросшим объемом работы и просто тормозят ее.

На заводах начинают работать по правилам, строго выполнять нормы техники безопасности и охраны труда. Производственный процесс тормозится, уменьшается выпуск продукции, срываются сроки поставок и грозят штрафные санкции за это.

Люди снимают деньги со счетов в банках и бросились покупать валюту, в обществе растут девальвационные ожидания, и курс белорусского рубля начал падать. Взять валюту из внешнего источника можно, но только в России и Китае. Однако Москва и Пекин с этим не спешат. В общем ситуация в Беларуси как для Лукашенко, так и для Кремля складывается безрадостная.

Налицо рост протестных настроений в России, который, что несомненно, подпитывается белорусскими событиями. Судя по Хабаровску, в Москве не знают, как поступить и тем более, если география протестов расширится и охватит несколько регионов. Триггером их могут стать местные выборы. Без массивных подтасовок и фальсификаций обеспечить пребывание у власти кандидатам «Единой России» невозможно. Так вот пример Беларуси и Хабаровска наглядно показывает во что это может вылиться.

И тут истерическое состояние в московских коридорах власти сыграло злую шутку. Там давно исповедовали сталинский принцип — нет человека — нет проблемы. Состояла она в том, что Навальный не только яркий и харизматический лидер, но сумел создать реальную оппозиционную структуру, готовящую свой список на выборах в местные органы в сентябре.

Более того, Навальный в российских протестах мог стать тем, кого пока не хватает в белорусских. Если дать возможность такому человеку возглавить оппозиционное движение, то оно усилится многократно. И это не просто головная боль власть имущих в Москве, а ночной переходящий в перманентный кошмар.

Такая извращенная логика, если о таковой можно вообще говорить, похоже и привела в действие механизм устранения противников российского режима, в частности, методом отравления. Расчет был довольно простой до примитивности. Запад в прошлом глотал подобное после некоторого шума и ритуальных высылок шпионов-дипломатов. Предполагалось, что так будет и на этот раз. Вот тут и вышла ошибочка.

Не были учтены некоторые факторы изменившие международную обстановку. Причем, принципиально. Некоторые прямого отношения к Навальному не имеют, но заслуживают, чтобы их отметили. В частности, установление отношений между Израилем и ОАЭ. Значение этого факта для Ближнего Востока и всего арабского мира еще требует всестороннего анализа, но то, что обстановка в восточной части Средиземного моря и в Персидском заливе существенно изменилась, прекрасно понимают как в Анкаре, так и в Тегеране, в Москве и Пекине, европейских столицах и Вашингтоне.

Что же касается Европы, то здесь московскими стараниями сильно ухудшились отношения с Германией, а вслед за нею и некоторое охлаждение с Францией. Даже Финляндия, которая всегда поддерживала с Россией ровные отношения, на этот раз проявила инициативу для скорейшего транспортирования Навального в немецкую клинику.

В результате появилась возможность элегантно ответить на московские выверты и угрозы. Европа долго пережевывала захват Крыма и агрессию на Донбассе в представлении, что лучше медведя не дразнить. Однако последний все наглел, и тут появилась прекрасная возможность дать весьма увесистый ответ. При этом по объективно гуманитарному вопросу здоровья российского оппозиционного лидера.

Второе важное обстоятельство крайне неудобное для Путина. Навальный превратился в фигуру международного масштаба. Навряд ли такой оборот просчитывали те, кто решил убрать его с политической сцены. Теперь это стало объективным фактом и от этого уже не уйти.

Третье и не менее важное обстоятельство. Его артикулировал первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщает РИА Новости, американский чиновник заявил, что в случае подтверждения версии покушения на Навального будут приняты меры, «на фоне которых померкнет реакция <…> на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году». Другими словами, планируемые так называемые адские санкции покажутся цветочками.

О том, что в Кремле все поняли, показывает весьма резкое изменение позиции по Беларуси. Еще несколько дней назад Лавров рассуждал о незаконности Координационного совета и западном вмешательстве и поэтому Лукашенко не с кем и не о чем разговаривать.

Теперь же после беседы с Биганом тон изменился, и Россия готова поспособствовать таким переговорам. Это говорит сразу о двух вещах.

Во-первых, в Кремле начали осознавать, в какую трясину они попали по собственной глупости. Давление Запада будет возрастать по мере того как Москва начнет сдавать свои позиции. Не только в Беларуси, но также по Украине, затем Сирии и т.д.

Во-вторых, существенно ограничиваются возможности брутального подавления любых выступлений оппозиции и каких-либо репрессивных действий в отношении лидеров и участников протестов. Теперь нужно трижды подумать перед применением силы.

Вообще Путину фатально не везет. Все его авантюры пусть не сразу, но через некоторое время все больше приобретают вид фиаско. Даже какой-то тактический выигрыш, например, в захвате Крыма выливается в стратегический проигрыш с весьма далеко идущими последствиями.

Вот теперь после отравления Навального приходится медленно, но уверенно отползать, в надежде зализать самим же нанесенные раны. Только не получится.

Противники Путина, в частности, на Западе, при полном невмешательстве Китая, почувствовали растерянность и вытекающую из нее слабость российского режима. По всем законам обязательно воспользуются этими возможностями, что будет означать дальнейшее ослабление позиций России.

Не нужно травить своих оппонентов, тогда и проблем будет меньше. По крайней мере, международных.