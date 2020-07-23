После драки кулаками не машут, варчапет

Как известно, после драки кулаками не машут. Но в случае с Арменией мы имеем дело как раз-таки с обратным эффектом. Стараясь скрыть потери страны, в первую очередь имиджевые, премьер-министр Никол Пашинян выступая на заседании правительства, заявил о том, что Армения разрушила распространенный в Азербайджане миф о военном превосходстве.

«Азербайджанская сторона понесла серьезные потери, в том числе, в сверхсовременной технике, что является очевидной победой армянской силы, мысли и военно-промышленного комплекса», — сказал Пашинян.

Если армянский премьер имеет в виду распространенные Министерством обороны Армении фейки о том, что в ходе боестолкновений в товузском направлении якобы были сбиты 13 азербайджанских беспилотников, то здесь нужно уточнение.

Анализ фотоматериалов якобы сбитых азербайджанских беспилотников, представленных в качестве доказательства военной мощи, выявил, что это фотографии уничтоженных в ходе боевых операций в различных горячих точках мира в основном американских БПЛА.

Помимо этого, были представлены фотоснимки якобы взятой армянской армией стратегической высоты Гарагая на армяно-азербайджанской границе.

Внимание азербайджанских СМИ также привлек факт того, что бывший глава пресс-службы Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян был привлечен к комментированию для армянской прессы ситуации на линии боестолкновений. Этим подтверждается факт того, что нынешняя глава пресс-службы оборонного ведомства Армении Шушан Степанян не прошла профпригодность для сочинения сказок о боеспособности армянской армии. Видимо не хватает буйной фантазии, каковая имеется с избытком у Ованнисяна, выдававшего во время апрельской войны 2016 года снятые в Донбассе фотоснимки ракет «Смерч» за азербайджанские.

Буйная фантазия с избытком оказалась и у Пашиняна. Продолжая бравую речь, он заявил, что Азербайджану был нанесен также сильный морально-психологический урон.

«В результате событий на границе в Азербайджане сложилась нестабильная политическая ситуация, что заставляет власти этой страны идти на все новые провокации, для того чтобы перенаправить внутреннее недовольство в направлении Армении и Карабаха», — сказал армянский премьер.

То есть, факт выхода на улицы в Баку тысяч людей в поддержку азербайджанской армии и запись в качестве добровольцев в ряды ВС Азербайджана свыше 50 тыс. граждан, Пашинян расценивает как «нестабильную политическую ситуацию».

Кстати, в самой Армении в дни боев на границе лихорадочно собирали автомобильные шины для укрепления позиций, а не поторопились записаться добровольцами в армию. Может быть Пашиняну лучше дать характеристику ситуации, царившей в те дни в самой Армении?

Далее великий фантазер Пашинян заявил, что «Азербайджан напал на суверенную территорию Армении».

«Еще раз должен подчеркнуть, что те позиции, которые оказались в центре событий последних двух недель, находятся на территории Армении. И обвинения Азербайджана в агрессии Армении просто нелепы», — сказал армянский премьер.

Пашинян неоднократно заявлял, что «Карабах это Армения», на оккупированных территориях Азербайджана проходят воинскую службу граждане Армении, даже сын армянского премьера служил там. Продолжая логику Пашиняна, Армению уже можно признать страной-агрессором и поэтому Азербайджан вправе начать военные действия вне зоны Нагорного Карабаха.

Кроме того, по мнению Пашиняна, «Азербайджан напал в то время, когда Армения вовлечена в процесс мирного урегулирования по Карабаху и условиях, когда Баку отказывается вести переговоры с основной стороной конфликта – Карабахом».

К слову, сам факт заявления Пашиняна о том, что «Карабах – это Армения» в очередной раз доказывает, что основной стороной конфликта является Армения, а не созданный на оккупированных азербайджанских территориях марионеточный режим.

Если окружение Пашиняна считает, что сейчас не время поинтересоваться душевным состоянием их дражайшего варчапета, то пусть вникнет в его следующие слова: «Мы не выступили с угрозами в адрес азербайджанского народа и его гражданской инфраструктуры, даже в условиях, когда Минобороны Азербайджана угрожало ударить ракетами по Армянской АЭС».

А как же заявление экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна о перспективе затопления двух третьих Азербайджана посредством удара системой СКАД по Мингячевирской ГЭС? Или может варчапет считает, что армянский вояка сделал такое заявление после обильного принятия горячительных напитков?

В принципе Пашинян сам недалеко ушел от Арутюняна, раз утверждает, что «страны, поставляющие Азербайджану оружие, должны четко осознавать, что использование этого оружия против мирного населения является преступлением, так как создается впечатление, что против армянских ВС и мирного населения воюет не Азербайджан, а иностранные корпорации, производящие сверхточное смертоносное вооружение». А разве Пашинян не знал, что Азербайджан закупает вооружения у разных стран? Кстати, Армения также закупает оружие, которое обращено против мирного населения азербайджанских сел. Недавний пример тому – минометы сербского происхождения, из которых обстреливали азербайджанские населенные пункты.

А если Пашинян считает, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть наполнены смыслом, то почему в последние годы он делал бессмысленные заявления по этому поводу? Например, что карабахские сепаратисты должны быть привлечены к переговорам, но при этом «Карабах – это Армения».

В таком случае, пусть Армения выведет из Карабаха свои войска, и Азербайджан будет вести напрямую переговоры с карабахскими армянами, которые де-юре являются азербайджанскими гражданами.

Видимо, морально-психологический урон от военных действий Азербайджана получил сам варчапет, раз несет полную ахинею.