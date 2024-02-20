Украинская армия оставила Авдеевку. Сражение за этот пригород Донецка началось в феврале 2022 года. Тогда попытки захватить город у российской армии успехом не увенчались.

Снова наступление началось 10 октября 2023 года. Для него была сосредоточена группировка примерно в 70 тыс. человек, большое количество бронетехники и артиллерии.

Пока ВСУ не испытывали проблем с количеством снарядов все российские попытки наступать заканчивались безрезультатно, но с большими, можно сказать огромными, потерями в живой силе и технике. Ставились различные даты захвата города, но ничего не получалось.

Проблема из военной стала политической. Путину к так называемым выборам очень нужна была победа. Неважно, какой ценой и неважна тактическая и стратегическая значимость населенного пункта. Захватить и все, а там как получится.

Вполне возможно, что если бы западные союзники Украины раскачались бы быстрее и наладили поставки, в частности, боеприпасов, средств ПВО, по крайней мере, как в прошлом году, то и на этот раз российское наступление успеха не имело. Однако именно снарядный голод и господство в воздухе российской авиации при отсутствии украинской и достаточных средств ПВО и привело к тактическому отступлению ВСУ.

Российская группировка превосходила украинские силы по людям примерно в 10 раз, а по технике еще больше. При этом по данным американских спецслужб российская армия потеряла за время наступления только убитыми 50 тыс. человек, а раненными около 200. При этом продвижение составило в целом около 9 км.

Хотя официальная российская пропаганда заливается победными реляциями, значительная часть так называемых военкоров и блогеров совсем не в восторге от такой победы.

В частности, российский военный, известный Z-блогер Андрей Морозов (Мурз), считает, что за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери российской армии за 4 месяца превысили те, что СССР понес в афганской войне. По данным Мурза, ряд российских подразделений в боях за Авдеевку «сточены под ноль». «С октября от Невельского до Новоселовки (северный фланг фронта в Авдеевке — авт.) 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники». Если распространить такие данные на весь участок фронта, то это сходится с американскими и украинскими данными.

После известного нытья по поводу плохого командования и огромных потерь Мурз отмечает финал сражения. «Сырский (главнокомандующий ВСУ — авт.) умело вытащил из «котла» (окружения и тем более котла не было — авт.) в Авдеевке, которую «брали долго и с трудом», даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там «прищемить» … Противник, проведя оборонительное сражение, (…) говорит «до свидания» и валит на новые, заранее подготовленные позиции».

Сейчас можно подвести промежуточные итоги.

Во-первых, несомненно, что потеря Авдеевки — это тактическая неудача ВСУ. Для рассмотрения не важно, по какой причине это произошло, важен сам факт.

Во-вторых, украинская армия ведет борьбу не за территорию, а за сохранение насколько возможно личного состава, что самое главное, и по возможности техники. По признаниям российских Z-блогеров и части военкоров украинские потери в 5-7 раз меньше российских. И в личном составе, и в технике. По независимым данным на 350 потерянной российской армией бронетехники приходится 57 украинской, то есть примерно в 6 раз меньше.

Именно в этом состоит задача обороняющейся армии — нанести противнику как можно больший урон. Это было выполнено и продолжает выполняться.

В-третьих, ВСУ отошли от Авдеевки организованно с минимальными потерями. Не было допущено даже локальное окружение, вынесли всех раненных и вывели оставшуюся технику. Видимо российское командование имело цель именно окружение частей ВСУ и недопущение их прорыва из кольца. Ничего из этого не вышло и это весьма обнадеживающий результат.

Будет армия — будет и освобожденная территория. Для Украины важнее сохранить жизнь бойцов, а не эфемерные политические цели ради пропаганды.

Ситуация складывается так, что, исходя из наличных сил и больших потерь у российского командования есть примерно полтора месяца для наступления, а возможно и меньше, так как относительно холодное время подходит к концу, а там начнется весенняя распутица. Кроме того, необходимо будет довольно скоро заняться приведением в боевое состояние весьма потрепанных, по терминологии Мурза и Ко. сточенных под ноль подразделений. Видимо после так называемых президентских выборов 15-17 марта будет новая волна мобилизации именно для этого. Все потребует сил, средств и самое главное времени.

Пока же после захвата Авдеевки российское командование сосредоточило свои войска сразу на пяти направлениях.

Первое — Угледар. Этот город российские войска пытались взять зимой 2023 года. Тогда он был атакован с юга, но после очень больших потерь отступили на исходные позиции. Теперь Угледар атаковывают с двух направлений, как с юга, так и севера. Задача довольно сложная, так как город находится на высоких холмах, и наступление приходится вести снизу.

К Угледару противник собирается подойти через Новомихайловку. Точное количество войск Путина на этом участке фронта неизвестно, но около 40 тысяч человек.

Второе — Запорожская область, в частности, Работино. После летнего наступления ВСУ в прошлом году здесь образовался выступ. Он очень нервирует российское командование, так как создает потенциальную угрозу Мелитополю, а через него и Крыму.

По данным военных аналитиков на этом участке фронта у противника намного больше людей и военной техники, чем было на Авдеевском направлении, около 100 тыс. человек. Не исключено, что враг будет наступать в лоб, как это было в ситуации с Бахмутом и Авдеевкой.

Ирония состоит в том, что российским войскам придется наступать только по некоторым дорогам, так как вся местность была ими заминирована, чтобы предотвратить украинское наступление.

Как показывает практика в таком случае бронетехника наступающих становится целью дронов, которых у ВСУ становится все больше. Тем не менее, потери Москву не останавливают. Как считают эксперты, здесь будут очень напряженные бои.

Третье — Кременная, Купянск, Лиман. Важнейшая цель именно последних два, так как это важнейшие логистические узлы, связывающие с Валуйками в Белгородской области и расположенные относительно близко от границы. Более дальняя задача — вернуть под свой контроль и ту территорию Харьковской области, которую они потеряли в 2022 году. На этом участке фронта у врага до 110 тысяч военнослужащих.

Четвертое — Часов Яр. Захват этого города позволит контролировать господствующие высоты и наносить артиллерийские удары по Краматорску. В перспективе создать условия для наступления на Павлоград в Днепропетровской области. На этом участке фронта у противника до 62 тысяч человек.

Пятое — плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок. Этот малый участок берега Днепра крайне неприятен для противника сам по себе, но также расположен всего в 70 км от Армянска в Крыму. При наличии достаточной авиации и дронов ВСУ могут создать условия для переброски на плацдарм тяжелой техники и начать наступление то ли в направлении Крыма, то ли на Мелитополь и далее на Мариуполь или тот же Крым..

Все попытки сбросить украинских морских пехотинцев с плацдарма были безуспешны. Сейчас создана ударная группировка из 300 танков и другой бронетехники, но все удары отражаются. Предположительно российская группировка насчитывает около 70 тыс. человек.

Наступая по пяти обозначенным направлениям российское командование ищет наиболее слабые места в украинской обороне. При их выявлении, очевидно одного-двух, на них будет сосредоточены все силы для глубокого прорыва.

В любом случае Москве следует спешить. Пока в американском конгрессе тянут резину с выделением помощи Украине зашевелилась Европа. Германия, Франция и Италия выделяют все больше средств и оборудования для помощи Украине.

Коалиция дронов готовит миллион штук в текущем году для ВСУ. Франция готова поставить для опробования в боевых условиях дроны с искусственным интеллектом, которые действуют роем без участия оператора.

Дания готова предоставить всю свою артиллерию Украине, о чем было заявлено официально. Кроме того, Вашингтон ищет способы поставлять ракеты ATACMS причем в новой версии с дальностью до 300 км. Именно их очень давно просил Киев. Об этом сообщает американский телеканал NBC. Если республиканцы в конгрессе продолжат блокировать военную помощь Украине, Белый дом может обратиться к союзникам, чтобы те предоставили Киеву ракеты ATACMS. В дальнейшем США пополнят их запасы этих ракет.

Похоже, что в последнее время усилилась украинская ПВО на фронте. За последние шесть дней было сбито 6 самолетов — четыре Су-34 и два Су-35С. Отметим, что последние являются предметом гордости российских ВКС. Как их только не рекламировали, но сбиваются они, как и все. Пока их новизна украинских защитников неба никак не впечатлила.

В чем важность этого события. Российские самолеты к самой линии фронта не подлетают, так как боятся. На расстоянии 20-30 км, как им кажется вне зоны украинской ПВО, они сбрасывают планирующие бомбы, которые и летят на линию боевого соприкосновения. Точность их невысокая, часто они падают на свои позиции, но и украинским защитникам достается.

По имеющимся данным самолеты были сбиты в глубоком российском тылу на расстоянии 70-120 км. Другими словами, даже на такое расстояние до фронта им подлетать теперь стало опасно. Такое уже происходило на левом берегу Днепра и теперь на украинский плацдарм там бомб падает гораздо меньше, так как летать стало затруднительно.

Командование ВСУ не сообщает, каким образом были сбиты российские самолеты, но есть предположение, что это блуждающий Patriot. В Украине эту стационарную систему переделали в подвижную и мобильную.

Отступление из Авдеевки в какой-то мере усложнит действия ВСУ, но это никакая не катастрофа. Текущий год будет очень сложным, так как в необходимых объемах помощь не поступит. Этого следует ожидать уже в будущем году.

Пока же Кремль бросает в наступление все, что у него есть, так как времени у него осталось не так много.

Задача же Украины выстоять, и тогда будет победа.