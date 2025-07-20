Совет президента Азербайджана Ильхама Алиева украинцам — «никогда не сдаваться», «не соглашаться на оккупацию» и «не смиряться с нарушением территориальной ценности» — вызвал негодование провоенно настроенной российской общественности. Z-блогеры начали угрожать республике вторжением, сочтя заявление главы государства «враждебным» и «русофобским». Им также не понравилось намерение Алиева подать в Международный суд на Россию из-за крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», которое унесло жизни 38 человек.

Z-блогер Юрий Подоляка заявил, что Алиев «принял линию на эскалацию» и «только показанная ему сила может заставить его с нее свернуть». «Государство Азербайджан для России на сегодня не только не дружественная страна, но и геополитический противник», — написал Подоляка. Автор канала «Zаписки Vетерана» отметил, что «Баку стремительно превращается в филиал НАТО и осознанно идет по стопам Украины», а блогер Алексей Живов предупредил, что «Каспий может вскоре стать еще одним театром военных действий».

Пост о «неизбежности» конфликта с Баку появился и в канале WarGonzo Семена Пегова. «Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию. И чем раньше мы начнем готовиться к этому конфликту, тем лучше», — говорится в тексте. В свою очередь ультраправый блогер Владислав Поздняков призвал ударить «Орешником» по центру Баку.

Близкий к Минобороны РФ канал «Рыбарь» написал, что своими высказываниями «Алиев углубляет антироссийский курс», который стал очевиден после крушения самолета AZAL и задержаний членов диаспоры в Екатеринбурге. «И то, и другое по факту стало для азербайджанских властей лишь поводом сделать более явный реверанс в сторону Запада и Турции», — отметил автор. В свою очередь «военкор» Дмитрий Стешин допустил открытие второго фронта на Каспии, а провластный политолог Вадим Трухачев не исключил, что Азербайджан пошлет «крупное воинское соединение на помощь ВСУ под видом добровольцев».

На заявление Алиева отреагировали и в Совете по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ Кирилл Кабанов призвал «провести ревизию всех финансовых потоков», идущих в республику, и «лишить влияния олигархов с азербайджанскими корнями» и диаспору на всех уровнях. «Эта страна и ее руководство открыто поддерживает наших врагов (словом и делом), занимает откровенно антироссийскую позицию и является составной частью антироссийской системы, управляемой прежде всего англичанами и турками, а теперь еще и крепко дружит с новыми сирийскими властями», — объяснил предлагаемые меры Кабанов.

Комментируя реакцию провоенной общественности на высказывания Алиева, политолог Аббас Галлямов заявил, что «российское «патриотическое» сообщество окончательно впало в истерику». «Что такого сделал Азербайджан, чтобы угрожать ему оружием? Может быть, азербайджанцы вторглись в Россию? Обстреляли наших пограничников? Сбили российский самолет? Нет, они решили обратиться в международный суд с иском к России. Плюс — высказались о том, что, по их мнению, Украине не стоит отказываться от захваченных у нее территорий. И вот за это — бомбить! Российские «патриоты» превратились во вздорную истеричку, которой и слова поперек не скажи», — резюмировал эксперт. (moscowtimes.ru)