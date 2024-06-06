Владимир Путин сделал память о победе в Великой Отечественной войне краеугольным камнем своей политики. Эксплуатация темы победы позволила сначала милитаризовать сознание общества, чтобы подготовить его к «денацификации» Украины, а после начала войны — и экономику. Этот подход аукнулся Путину: теперь его сравнивают с Гитлером, а страна — победительница фашизма предстала продолжателем его дела.

Защита Европы и свободы от развязавшего войну диктатора — тема, которую президент США Джо Байден намерен поднять в своем выступлении, посвященном 80-й годовщине высадки союзников во Франции. В четверг он представит усилия союзников по защите Украины от российской агрессии продолжением борьбы за свободу, которую пришлось вести в Европе во время Второй мировой войны. В речи, подготовленной для выступления на Американском кладбище в Нормандии, Байден проводит прямую связь между этими двумя событиями, объясняя действия союзников защитой основанного на правилах международного порядка, сообщает The New York Times.

«Сегодня, в 2024 г., 80 лет спустя, мы снова видим, что диктаторы пытаются изменить [этот] порядок, пытаются маршировать по Европе», — заявил накануне журналистам советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан. Байден, по его словам, подчеркнет: «Любящие свободу страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, как мы и сделали».

Визит Байдена продлится четыре дня, на памятных мероприятиях он будет вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем. Российских руководителей на празднование годовщины высадки 6 июня 1944 г. не пригласили. (moscowtimes.ru)