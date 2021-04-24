Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции View Larger Image Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян — Рейтер со ссылкой на заявление МИД. Редакция| 2021-04-25T01:26:59+04:00 25 апреля 2021, 01:26| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Катастрофа или «геноцид» - Какое слово выберет Байден?«Есть и трезвомыслящие головы, но их, к сожалению,…Слив и шантаж? - В вопросе "геноцида" все средства хорошиПресс-конференция Президента Ильхама Алиева для… В рубрике В работе Facebook Messenger и Instagram произошел сбой Gallery В работе Facebook Messenger и Instagram произошел сбой 25 апреля 2021, 00:58 Фанаты «МЮ» проводят массовую акцию протеста против руководства клуба Gallery Фанаты «МЮ» проводят массовую акцию протеста против руководства клуба 24 апреля 2021, 23:48 Представитель Эрдогана советует признавшему геноцид армян Байдену взглянуть на историю США Gallery Представитель Эрдогана советует признавшему геноцид армян Байдену взглянуть на историю США 24 апреля 2021, 23:30 Байден предложил Эрдогану встретиться на саммите НАТО в июне Gallery Байден предложил Эрдогану встретиться на саммите НАТО в июне 24 апреля 2021, 23:12 В Британии арестовали наркодилера, выдававшего себя за Макгрегора Gallery В Британии арестовали наркодилера, выдававшего себя за Макгрегора 24 апреля 2021, 22:29