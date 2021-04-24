Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции

Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян — Рейтер со ссылкой на заявление МИД.

| 2021-04-25T01:26:59+04:00 25 апреля 2021, 01:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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