Чехия выдвинула России ультиматум из-за высланных дипломатов

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, куда он приглашен в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги, передает РИА Новости.

Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля.

«Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.