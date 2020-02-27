Популизм популизмом, а реальная политика диктует свои условия

26 февраля, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннели.

В рамках встречи президент отметил личную роль американского президента Дональда Трампа в реализации проекта Южного Газового Коридора (ЮГК).

«Все работы идут в соответствии с графиком. Хочу выразить признательность правительству США за постоянную поддержку этому важному проекту. Мне известно, что президент Трамп лично участвует в этом процессе и его активные контакты оказали большую помощь в решении определенных трудностей, с которыми нам приходилось сталкиваться ранее», — сказал президент.

Президент указал на отсутствие в настоящее время проблем в реализации проекта ЮГК и выразил уверенность в продолжении азербайджано-американского сотрудничества.

«Дальнейший путь ясен. Уверен, что наше эффективное сотрудничество будет продолжено и в будущем, поскольку правительство США постоянно поддерживало наши проекты, будь то нефте- и газопроводы или развитие энергетического потенциала»,- сказал Ильхам Алиев.

Донелли, в свою очередь, отметил значимость предстоящего 28 февраля министерского заседания Консультативного совета по проекту ЮГК и проводимых в рамках этой встречи обсуждений.

Проект TANAP или Южный Газовый Коридор находится на завершающейся стадии. Уже с лета 2018 года Азербайджан начал поставлять газ в Турцию на 6 миллиардов кубометров. Когда проект будет достроен, Азербайджан будет поставлять в Европу 10 миллиардов кубометров.

После Брэкзита и полного выхода Британии из ЕС в глобальной политике изменилось многое. Теперь Британия и Евросоюз стали отдельными политическими и экономическими единицами, что для Азербайджана имеет значение. Речь идет о том, что Британия, имея в Азербайджане огромные финансовые интересы, в лице BP и других компаний, в том или ином виде поддерживала и покровительствовала Азербайджану в Брюсселе.

После выхода Британии политэкономическая конфигурация для Азербайджана в сотрудничестве с ЕС несколько изменилась. Появилась нужда в новых крепких, стратегических отношениях с одной из стран ЕС. Ни Германия, ни Франция по политическим и экономическим параметрам не подходили на роль главного партнера Азербайджана в ЕС, хотя бы потому, что экономические интересы этих стран не настолько глубоки в Азербайджане.

Конечная остановка ЮГК – это Италия. Можно сказать, что основным потребителем азербайджанского газа будет именно эта страна. Кроме того, уже долгие годы Италия является главным торговым партнером в ЕС и основным потребителем азербайджанской нефти. Именно поэтому президент Азербайджана на прошлой неделе был с официальным визитом в Риме, где страны подписали соглашения и по экономическим и политическим вопросам. То есть экономическое взаимодействие плюс ко всему было подтверждено и политическими взаимоотношениями, что говорит о том, что теперь Италия и ее представители в Брюсселе займут место британцев для Азербайджана.

Сегодня у власти в Италии находятся две партии: антииммигрантская «Лига севера» и популистское движение «Пять звезд», возглавляемые беспартийным премьером Джузеппе Конте. Обе партии считаются в той или иной степени пророссийскими и евроскептиками. Последние еще до того, как пришли к власти собирали «экологические митинги» и выступали против проекта TAP. И только слепой, наверное, не мог не увидеть здесь «руку Кремля», который вдогонку строил «Турецкий поток».

«Учитывая нашу энергетическую политику и потребность в газе, мы считаем проект ТАР в настоящее время абсолютно бессмысленным»,- заявил министр окружающей среды Италии Серджо Коста, представляющий движение «Пять звезд», которое выступает против прокладки азербайджанской трубы. Он также сообщил, что «этот вопрос уже внесен в повестку дня и будет рассмотрен в приоритетном порядке».

Точку в этом вопросе поставила встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. После чего все непонятные экологические претензии итальянской правой партии были сняты. Популизм популизмом, а реальная политика диктует свои условия.

Кроме того, в многочисленных антииранских санкциях в одном из распоряжений президента США упоминается выражение «исключение проекта природного газа», которое подразумевает «Южный Газовый Коридор». А именно речь идет о том, что иранская компания NICO имеет 10-процентную долю в проекте второго этапа разработки месторождения «Шахдениз».

Именно поэтому президент Азербайджана заявил: «Мне известно, что президент Трамп лично участвует в этом процессе и его активные контакты оказали большую помощь в решении определенных трудностей, с которыми нам приходилось сталкиваться ранее». Роль Трампа в осуществлении этого проекта бесценна именно это и президент хотел сказать представителям Белого Дома.

К Трампу и его глобальной политике можно относиться по-разному, и тут без критики не обойтись. Но вот только не в случае с Азербайджаном. Сюда можно отнести, в первую очередь, конечно, проект Южный газовый коридор, для осуществления которого Азербайджан влез под большие долги, сюда можно отнести ослабление Ирана и выделение Азербайджану 100 миллионной военной помощи и многое другое.

Именно поэтому отношения Азербайджана с США времен Трампа, после того, что было во время Обамы, можно считать идеальными. Исходя из азербайджанских интересов, победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре текущего года просто необходима. С учетом того, что днем ранее глава государства также встречался в Баку с президентом Турции, Реджебом Тайибом Эрдоганом, где также были обсуждены вопросы Южного газового коридора, то можно с уверенностью сказать, что президент Ильхам Алиев все дипломатические вопросы перед открытием проекта уже решил. Осталось дождаться первых поставок азербайджанского газа к берегам Италии.