Помпео обвинил Россию в попытках подорвать безопасность Чехии

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в ходе визита в Чехию с речью в сенате, заявил, что Россия стремится подорвать безопасность Чехии, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес.
«Авторитарные режимы не исчезли, как мы и вы полагали 30 лет назад, после падения коммунизма. Надеюсь, что наши чешские друзья это понимают. Мы видим, как Россия пытается подорвать вашу безопасность, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Сегодня речь уже не идет о танках и оружии», — сказал Помпео.
По мнению госсекретаря, доминирование Китая в мире не является неизбежным, западным демократиям по силам противостоять этому.
«Не верьте тому, что Запад якобы уступает. Мы должны действовать общими усилиями – здесь, в Польше, в Португалии, повсюду, чтобы свобода и демократия торжествовали в мире. Одновременно мы должны объяснять молодежи, во что могут вылиться наши уступки, если мы не будем защищать наши демократические ценности», — сказал Помпео.(РИА Новости)