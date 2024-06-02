Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. Об этом он заявил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает «Украинская правда».

По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

«Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира. Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда – это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны», — заявил Зеленский.