Помощник Президента: Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях будут восстановлены

Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации азербайджанских землях будут восстановлены. Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил: «Церковь Святой Марии XII века в Габалинском районе полностью отреставрирована и передана в пользование христианской общины Азербайджана. Ремонт церкви был начат некоторое время назад Фондом Гейдара Алиева. Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации азербайджанских землях будут восстановлены».

| 2020-11-07T22:07:34+04:00 7 ноября 2020, 22:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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