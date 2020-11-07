Помощник Президента: Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях будут восстановлены

Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации азербайджанских землях будут восстановлены. Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил: «Церковь Святой Марии XII века в Габалинском районе полностью отреставрирована и передана в пользование христианской общины Азербайджана. Ремонт церкви был начат некоторое время назад Фондом Гейдара Алиева. Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации азербайджанских землях будут восстановлены».