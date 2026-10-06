Сообщения о коррупционных правонарушениях будут незамедлительно регистрироваться и рассматриваться в течение 20 рабочих дней.

Как сообщает #, вопрос нашел отражение в новом законопроекте «О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией».

Документ был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по правовой политике и государственному строительству.

В законопроекте указано, что уполномоченное структурное подразделение (лицо) обязано незамедлительно зарегистрировать сообщение о коррупционном правонарушении после его получения и уведомить заявителя о факте регистрации.

Уполномоченное структурное подразделение (лицо) должно рассмотреть сообщение в течение 20 рабочих дней со дня его регистрации и уведомить заявителя о результатах рассмотрения по почте или в электронной форме. При необходимости получения дополнительных материалов и сведений уполномоченное лицо имеет право продлить этот срок на 10 рабочих дней.

Согласно документу, если в ходе рассмотрения требуется получение дополнительных материалов и сведений, уполномоченное структурное подразделение (лицо) может направить запрос другим подразделениям организации или другим структурам. В этом случае ответ на данный запрос должен быть предоставлен не позднее 7 рабочих дней.