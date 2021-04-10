Помощник президента: Победа в Карабахе — это и победа тюркского мира

«Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне и освободил свои земли от оккупации. Эта победа также является победой тюркского мира». Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на третьем собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) в Баку.

Помощник президента напомнил, что на этих территориях, включая освобожденный от оккупации город Шуша, разрушены наши материальные и культурные памятники: «Считаю, что мы должны приложить совместные усилия для донесения этих фактов до широкой международной общественности».