Пользовательский трафик в Твиттере замедлился с момента запуска текстовой платформы Meta Threads, которая уже превысила 100 миллионов регистраций с момента дебюта на прошлой неделе, пишет ресурс CNBC.

Руководители Meta рекламируют Threads как более позитивную общественную площадку для тех, «кто никогда по-настоящему не принимал Twitter». Аудитория Threads стремительно растет – всего за несколько часов после старта она превысила 10 млн человек, а за выходные выросла до 100 млн.

Исследователи поделились наглядным скриншотом, свидетельствующим о падении трафика в Твиттере. По данным Similarweb, специализирующейся на веб-аналитике, веб-трафик на платформе Илона Маска снизился на 5% за полные два дня, прошедшие после запуска Threads. Кроме того, он снизился на 11% по сравнению с теми же днями 2022 года.

Быстрому росту Threads способствует тот факт, что она сильно интегрирована с инстаграмом – можно привязать свой аккаунт в популярной соцсети и перенести подписчиков

Ранее стало известно, что по темпам роста Threads опередила «умный» чат-бот ChatGPT, которому потребовалось два месяца для достижения 100 млн активных пользователей. Таким образом Threads стал самым быстрорастущим онлайн-сервисом в истории.

Threads – это главный и самый серьезный конкурент Twitter. Марк Цукерберг взял многие утерянные достоинства твиттера и объединил их в новой соцсети.