Польские военные выразили готовность бесплатно охранять воздушное пространство Словакии до 2024 года, сообщает газета «Правда» со ссылкой на публикацию словацкого министра обороны Ярослава Надя в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Это серьезная демонстрация близости нашего союза со стороны Польши, за что я ей очень благодарен и особенно министру (обороны Польши) Мариушу Блащаку», — сказал он.

Стороны заключили предварительное соглашение. Дата подписания договора пока неизвестна. Издание отмечает, что Словакия будет оплачивать только авиатопливо польским летчикам, которое они израсходуют в ходе полета над воздушным пространством страны.

В 2024 году Братислава должна будет получить купленные ранее американские истребители F-16.