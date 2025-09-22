Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Тем не менее Варшава будет осторожно подходить к ситуациям, которые являются менее однозначными, пишет Reuters.

«Мы будем принимать решение о сбитии летательных аппаратов, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей — здесь никаких дискуссий быть не может. Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не являются вполне однозначными, например недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic (буровая платформа в Балтийском море — УНИАН) — но без нарушения, ведь это не наши территориальные воды — нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решение, которое может спровоцировать очень острую фазу конфликта», — заявил Туск.

Премьер Польши отметил, что он также хочет быть уверенным в том, что Варшава не останется наедине, если ситуация начнет обостряться.

«Я также должен быть абсолютно уверен, что все союзники будут относиться к этому так же, как и мы», — подчеркнул Туск.