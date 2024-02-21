ВМС Турции в рамках подписанного с Сомали соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве будет охранять территориальные воды этой страны в течение 10 лет. Об этом сообщает в среду агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда.

«Наши турецкие братья в рамках этого соглашения будут защищать наше водное пространство в течение 10 лет. После 10 лет сотрудничества у нас уже будет военно-морской флот для защиты наших морей», — заявил он журналистам.

По его словам, соглашение также охватывает сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, внешними угрозами, пиратством, незаконным рыболовством, а также – разработку морских ресурсов.

Он подчеркнул, что это соглашение Сомали с Турцией «не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или какой-либо другой стране».