В Польше сообщили о введении в строй нового участка электронного барьера на границе с Беларусью, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение польской Погранслужбы в соцсетях.

Отмечается, что протяженность очередного участка электронного барьера составляет 16 км.

В ведомстве уточнили, что с этим новым участком общая протяженность электронного барьера достигла 37 км. Данный барьер включает в себя камеры ночного видения, тепловизионные камеры, а также десятки километров кабелей обнаружения.

Строительство электронного барьера на границе с Беларусью было запущено в июне текущего года. На границе, как ожидается, будут установлены 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля. Контролировать работу электронного барьера будет Центр надзора в Белостоке.