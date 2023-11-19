Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП «Вартиус» на границе с РФ для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер. Об этом в интервью телеканалу Yle сообщил начальник КПП Йоуко Киннунен.

«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции, — пояснил он. — Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам».

Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который остается открытым, — это КПП «Вартиус». Он был закрыт в субботу в 18:00 и вновь открыт в воскресенье в 08:00 (20:00 и 10:00 по бакинскому соответственно).

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы «Вартиус», «Салла», «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи» останутся открытыми.