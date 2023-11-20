Военные Финляндии начали возводить временное ограждение на границе с Россией в Лапландии в пункте пропуска «Салла». Об этом сообщается в аккаунте погранотряда в сети X (бывший Twitter).

«В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», — говорится в сообщении.

КПП «Салла» является одним из работающих погранпунктов на границе Финляндии и России, через который принимают беженцев. Он работает с понедельника по воскресенье с 08:00 до 14:00 часов. Ни один пункт пропуска на российско-финской границе не работает круглосуточно.