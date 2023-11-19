Финляндия начала возведение временных ограждений на границе с Россией. Строительство временного ограждения началось на пограничном пункте Вартиус.

Об этом заявил начальник пограничного пункта Вартиус, капитан Йоуко Киннунен, отметив, что Вооруженные силы оказывают помощь в строительстве пограничникам, сообщает Yle.

«В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта», — заявил Киннунен.