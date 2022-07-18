Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер рассказал, что Польша просит перестать ее штрафовать из-за проблем с верховенством права. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выполнили постановление [Суда ЕС] касаемо вопроса о ликвидации дисциплинарной палаты. Мы выступим с заявлением или даже уже параллельно выступили после вступления в силу этого закона о прекращении начисления этих штрафов, так как повод их начисления уже стал неактуальным <…> Мы с самого начала считаем, что Суд ЕС вышел за рамки своей компетенции в этой области», — заявил Мюллер.