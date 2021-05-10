Польша назвала AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от COVID-19

Ненадежность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на брифинге.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса от компании AstraZeneca после окончания действия текущих договоренностей в конце июня.

«Поводом для этого стала ненадежность фирмы (AstraZeneca – ред.). Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объемов», — сказал Дворчик.