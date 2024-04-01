Польша собирается отозвать ранее поданную жалобу в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от COVID-19 у фирмы Pfizer. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, Варшава подала жалобу в ноябре прошлого года. Урсула фон дер Ляйен обвиняется во «вмешательстве в государственные функции, уничтожении SMS-сообщений, коррупции и конфликте интересов» в преддверии крупнейшей сделки ЕС по продаже вакцин производства компании Pfizer в разгар пандемии COVID-19.

Однако после победы на выборах в декабре Дональда Туска, сформировавшего поддерживающий ЕС кабмин, «новое правительство работает над тем, чтобы вывести Польшу из этого разбирательства».

Politico уточняет, что сделка, заключенная в разгар пандемии в 2021 году, первоначально рассматривалась как триумф фон дер Ляйен. Однако количество закупленных вакцин вызывает недоумение. По оценкам издания, в итоге пришлось выбросить 215 миллионов доз вакцины на общую сумму около €4 млрд.