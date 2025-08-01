Европейская комиссия (ЕК) не сохранила SMS-переписку Урсулы фон дер Ляйен с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин от COVID-19 для государств Евросоюза (ЕС), скрыв ее от СМИ. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на ответ Еврокомиссии.

«На этой неделе ЕК предоставила ответ, в котором подразумевается, что она (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен) удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению», — говорится в материале.

По данным издания, Еврокомиссия подтвердила информацию о существовании переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным.