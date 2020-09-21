Поломанный российский спутник приближается к Земле

Российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э» между 3.18 и 10.26 22 сентября войдет в плотные слои атмосферы над Индийским океаном и прекратит существование. Об этом со ссылкой на американский сайт space-track.org, отслеживающий более 46 тыс. космических объектов, сообщило «РИА Новости».

Спутник, имевший стартовую массу 750 кг, запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя «Рокот».

В процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011 году «Монитор-Э» прекратил работу.

В «Роскосмосе» спутник отнесли к разряду космического мусора. Представитель ведомства заявил «РИА Новости», что вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов аппарата крайне мала.