Полное отсутствие логики – Эксперты из США, Франции и России о том, что творится в Елисейском дворце

В период Второй Карабахской Войны страны сопредседатели МГ ОБСЕ повели себя по-разному. Если Россия и США занимали более равноудаленную позицию к воюющим сторонам, то Франция открыто поддержала армянских агрессоров. Более того, после заключения перемирия в Карабахе в Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Карабаха. Мы решили узнать, как воспринимается подобная политика и вообще сам армяно-азербайджанский конфликт общественным мнением Франции, США и России — стран сопредов МГ ОБСЕ.

Эксклюзивное интервью # с доктором юридических наук, Заслуженным юристом Российской Федерации, академиком Академии военных Наук России Игорем Глебовым, французским политологом, соучредителем и директором Института мониторинга и изучения международных и стратегических отношений (IVERIS) Лесли Варенн и американским политологом Эндрю Корыбко.

— В Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Карабаха. Означает ли это, что Франция окончательно порвала с обязательным для сопредседателей Минской группы нейтралитетом?

Игорь Глебов: С точки зрения международного права Франция обязана следовать универсальному принципу Устава ООН, который запрещает нарушать территориальную целостность (неприкосновенность) и политическую независимость любого государства. В Заключительном акте СБСЕ (1975 г.) в отношении этого принципа говорится, что его участники (в т.ч. Франция) «обязаны уважать территориальную целостность каждого из государств-участников… воздерживаться от любых действий… против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника… воздерживаться от того, чтобы превратить территорию друг друга… в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакое приобретение такого рода не будет признаваться законным».

Следовательно, попытки Франции поставить резолюцией — актом своего внутригосударственного законодательства под сомнение международный акт — действующее соглашение о перемирии между Азербайджаном и Арменией, заключенное 9 ноября 2020 при участии России, не соответствует международным обязательствам Франции и, в частности, подрывает её роль как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе.

Лесли Варенн: На данный момент сложно ответить на вопрос о приоритетах во внешней политике Франции, настолько французская дипломатия неустойчива. Сегодня на Елисейских полях считают за правду одно, завтра – совершенно другое.

Эндрю Корыбко: Пока Франция только рассматривает резолюцию, она ее не приняла. Но она уже нарушила свой нейтралитет намного раньше, открыто поддержав сторону Армении во время войны.

-Может ли Франция выйти из числа сопредседателей? Если такое произойдет, то какая страна займет ее место?

Лесли Варенн: Вообще, само собой возникает вопрос: а после войны, которую выиграл Азербайджан, можно ли говорить о том, что Минская группа вообще жизнеспособна и эффективна?

Эндрю Корыбко: Сомнительно, что она выйдет, потому что Парижу хочется престижа, который сопровождает эту должность. К тому же Минская группа больше не актуальна после недавнего трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, также при поддержке Турции.

Игорь Глебов: Юридически это возможно. В связи с изменившимися обстоятельствами – достигнутым перемирием формат Минской группы может быть изменен.

-Зачем Франция идет против устава ООН, который в 1993 году признал Карабах частью Азербайджана? Тем более, что в 2019 году Франция и Азербайджан договорились о создании совместного предприятия по производству бронетехники. Что теперь ожидает этот проект? Он просто прекратит свое существование? Там же миллионы долларов…

Лесли Варенн: Дипломатия Франции поражает всех, кто соприкасается с нею. Полное отсутствие логики решения Елисейского дворца непонятны никому. Возможно, что в самом дворце его обитатели не понимают друг друга. Причем, полное отсутствие логики видно не только в вопросе Карабаха, но и в африканской политики Франции, которая, казалось бы, должна хорошо разбираться в том, как вести дела со своими бывшими колониями.

Эндрю Корыбко: Франция находится под влиянием мощного лобби армянской диаспоры. Азербайджан может ответить на любое официальное признание Нагорного Карабаха приостановкой этого и других совместных с Францией проектов.

Игорь Глебов: Какое бы лобби не было во Франции, это не должно идти вразрез праву и мирному урегулированию…

-Администрация Макрона отличилась нагнетанием напряженности в отношениях не только с Турцией, но и с Россией, поддержав антикремлевские санкции. Именно в период президентства Макрона по стране прокатилась волна беспорядков. Может ли быть, что теперь, поддерживая армян и Армению, Макрон рассчитывает на голоса армянской диаспоры и их влияние? Но ведь во Франции есть и значительное число мусульман, которые на стороне Турции. А их ГОРАЗДО больше, чем армян. Не логичнее ли поддержать Азербайджан, или хотя бы оставаться нейтральным, как этого требует статус сопредседателя?

Лесли Варенн: Да, здесь точно можно сказать, что Макрон хотел сделать ставку на голоса армянской общины. Но ему не удалось разыграть эту карту. Он, должно быть, сильно разочарован тем, что ему не удалось сделать себе имя на Карабахе. Причем, подобные конфузы преследуют его с самого начала пятилетнего срока президентства.

Эндрю Корыбко: В настоящее время Франция пытается представить себя мировым центром христианской цивилизации, что является еще одной причиной, по которой она заинтересована в поддержке Армении, и Париж ошибочно полагает, что может поддержать дискредитированные заявления Еревана о том, что карабахский конфликт был «столкновением цивилизаций».

Игорь Глебов: Если Франция хочет, чтобы её политику уважали в Азербайджане, Армении и России, то ей нужно как можно быстрее деятельно приветствовать достигнутое с таким трудом перемирие в Карабахе. Франции нужно немедленно восстановить свой статус посредника ОБСЕ в мирном урегулировании и не делать односторонних шагов, подрывающих мир. Никаких политических амбиций не стоит кровь народов, пролитая в братоубийственной войне. В России мы по-прежнему надеемся, что в политике Франции восторжествуют здравый смысл, мудрость и верховенство международного права.

Юсуф Поладов, Специально для #