Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял полномочия у своего предшественника Франсуа Байру на церемонии в Матиньонском дворце. На фоне проходящих в стране забастовок и манифестаций против мер жесткой экономии, объявленных прежним правительством, передача полномочий была подчеркнуто краткой.

Основное время — 45 минут — политики провели за беседой один на один за закрытыми дверями. Кратко поприветствовав преемника, Байру в своем пятиминутном выступлении пообещал ему свою поддержку в первые месяцы его работы на посту. Он призвал Лекорню к усилиям по объединению общества, выразив надежду на стабилизацию положения.

Лекорню был еще более краток, ограничившись трехминутным ответом. Он отметил отвагу Байру, отстаивавшего, по его словам, собственные принципы с большим мужеством, и выразил убеждение, что гражданская позиция уходящего премьера будет оценена по достоинству. В то же время он подчеркнул необходимость покончить с разрывом между политикой и реальной жизнью. Он заявил о необходимости «работать с оппозицией».