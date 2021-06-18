Как известно, в ряде СМИ и социальных сетях было распространено интервью, данное 6 июня 2021 года полковником ВС Армении Корюном Гумашяном агентству «Ноян Тапан» в Ереване и армянскому телевидению, в котором он признался, что около 500-600 га земли в Кяльбаджарском и Лачинском районах были заминированы путём закапывания противотанковых и противопехотных мин, привезенных посредством 17 грузовых автомобилей.

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации Генпрокуратуры.

Отмечается, что в ходе проведенного Генеральной прокуратурой расследования возникли основательные подозрения, что директор военного училища имени Тиграна Меца, полковник ВС Армении в отставке Корюн Гумашян, вступив в преступный сговор с другими лицами, чья личность устанавливается, с целью осуществления провокационных действий и массовых убийств граждан Азербайджана с использованием 17 грузовых автомобилей установил противотанковые и противопехотные мины в Лачинском и Кяльбаджарском районах Азербайджанской Республики.

Отсутствие официального опровержения военно-политического руководства Армении заявлений Корюна Гумашяна относительно установки мини указывает на наличие этих фактов.

Достоверность вышеуказанного подтверждают недавние факты гибели и ранения наших соотечественников, подорвавшихся на противотанковых и противопехотных минах на освобожденных территориях Лачинского и Кяльбаджарского районов.

В связи с вышеизложенным в Военной прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, Корюн Гумашян был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного Кодекса, в его отношении судом была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в международный розыск.

Генеральная прокуратура продолжает принимать все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях.