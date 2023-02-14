Полиция Швейцарии проводит операцию в центре Берна, где размещаются парламент и правительство в связи с «подозрительными действиями» некоего мужчины.

Как передает # со ссылкой на полицию Берна в Twitter, данное лицо уже задержано.

«В связи с появлением автомобиля на Федеральной площади в настоящее время из соображений безопасности площадь, а также прилегающие улицы, в том числе для общественного транспорта, закрыты», — отмечается в публикации.

Так, жителей столицы Швейцарии просят избегать посещения центра города, где расположены правительственные учреждения.