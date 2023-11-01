Швейцария не будет сокращать численность своих вооруженных сил с нынешних 147 тыс. до установленных законодательством 140 тыс.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, такое решение приняло правительство страны (Федеральный совет), мотивировав этот шаг «нынешней геополитической ситуацией».

«Федеральный совет считает нецелесообразным сокращать реальную численность армии в нынешней геополитической ситуации», — говорится в сообщении правительства, опубликованном на его сайте.

Правительство поручило Федеральному департаменту обороны, защиты населения и спорта «разработать проект законодательных поправок», чтобы «иметь возможность временно превысить установленное максимальное число» военнослужащих.

В Берне пояснили, что действующее законодательство устанавливает «нормативную численность армии 100 тыс. человек, а фактическую численность 140 тыс.». Вместе с тем «реальная численность сегодня составляет 147 тыс. военнослужащих».