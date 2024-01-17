Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог в запланированное время покинуть Швейцарию, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме, из-за технической неисправности самолета Boeing 737, на котором он должен был вернуться в Вашингтон. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, в самолете была обнаружена утечка кислорода, которую не удалось устранить, из-за чего пришлось ждать запасного самолета, который прилетел в Цюрих из Брюсселя. Из-за того, что резервный борт был меньшей вместительности, многие американские дипломаты и члены журналистского пула были вынуждены возвращаться в Соединенные Штаты коммерческими рейсами.