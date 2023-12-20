Приложу максимум усилий для развития сотрудничества между Швейцарией и Азербайджаном в различных областях.

Как сообщает #, об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штель.

По словам посла, с момента его прибытия в нашу страну, он отмечает проявление большого интереса к Швейцарии.

«Я нацелен на дальнейшее углубление отношений между Швейцарией и Азербайджаном во всех сферах. Будь то на политическом уровне, где Швейцария может внести вклад в поиск и установление прочного мира, в экономических вопросах, где швейцарские компании способны содействовать диверсификации экономики, или в области устойчивого развития. Также не следует забывать о культурной сфере, где проектам из Швейцарии всегда уделяется большое внимание», — отметил дипломат.

Т. Штель также подчеркнул важность наступающего 2024 года для истории современного Азербайджана.

«С нетерпением ожидаю 2024 год. Мы на пороге исторического момента – установления мира между Азербайджаном и Арменией, который окажет глобальное воздействие. Я горжусь тем, что могу стать свидетелем этого исторического события. Также Азербайджан станет станет местом проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата — COP29 — крупнейшей в мире международной конференции в 2024 году, привлекая внимание мирового сообщества к стране», — отметил посол.

Напомним, 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в нашей стране Томаса Штеля.