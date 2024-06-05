Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на сумму 38 млрд грн (почти 1 млрд долларов).

Как передает #, об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

По его словам, все активы работают на благо и нужды Украины, в том числе военные.

«В частности, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа переданы нашим защитникам», — сказал Рубель. Он уточнил, что сложно дать оценку объему российских активов, потому что с 2014 года весь крупный бизнес в Украине прямо или косвенно был связан с россиянами.