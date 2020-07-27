«Полицейские заходят в рестораны, рынки, магазины, где скапливаются азербайджанцы и армяне, и забирают всех»

Ситуация в Москве и в целом в России вокруг противостояния и столкновений между азербайджанской и армянской диаспорой на сегодня взята под контроль, таким мнением поделился с # глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

«На сегодня все более или менее спокойно. Полиция проводит задержания по всей Москве и московской области, заходят в рестораны, рынки, магазины, где скапливаются азербайджанцы и армяне, забирают всех, вывозят в отделение и два-три часа держат в отделении. Иногда держат в отделении до утра, проверяют и потом отпускают, если они не причастны к последним беспорядкам», — сказал он.

Тагиев также добавил, что буквально сегодня к ним обратились 15 человек, которые нуждаются в юридической помощи.

«Мы им выделили адвоката. Вообще нужно сказать, что весь этот вопрос находится в центре внимания посольства и азербайджанской общины. Адвокаты работают, практически каждый час к нам поступает информация о задержанных от их родственников», — добавил он.

Глава общины также сказал, что с армянской стороны тоже есть задержания.

«По статье разбой и хулиганство задержали армян, которые атаковали ресторан «1001 ночь». В целом армян задерживают для проверки документов. Например, нам звонил сегодня один соотечественник, он гражданин России, сказали ему, что он очень похож с одним разыскиваемым человеком, увезли в отдел, проверили документы и отпустили. Но он рассказывал, что в отделении было очень много армян» — отметил Тагиев.

Говоря о ситуации в регионах России, он сказал, что все спокойно, так как на уровне руководства области и лидеров общин были достигнуты договоренности о недопустимости конфликтных ситуаций между диаспорами.

«Поэтому все вопросы были урегулированы там своевременно, что позволило избежать обострения между сторонами. Образно говоря, так между старшими поколениями в отдельных местах были достигнуты договоренности о том, что никто ни на какие объекты не нападает», — подчеркнул он.

Отмевечая вопрос о депортации отдельных лиц, глава общины сказал, что сейчас невозможно кого-то депортировать из-за закрытия границ, но есть официальное заявление МВД о том, что все те граждане, которые были причастны к данным инцидентам, будут депортированы из России после того, как отсидят свой срок.