Пакистанские власти арестовали десятки людей в ответ на серию нападений толпы на рестораны KFC.

Толпа нападает на американскую сеть ресторанов быстрого питания, поскольку считает, что она связана с поддержкой правительством США военной кампании Израиля в секторе Газа.

На этой неделе пакистанские власти заявили, что за нападения были взяты под стражу 178 человек. Инциденты были зарегистрированы в крупных городах, таких как Карачи, столица Исламабад и Лахор.

«В общей сложности в Пакистане произошло 20 инцидентов. В результате погиб сотрудникм KFC», — сообщил журналистам в субботу государственный министр внутренних дел Пакистана Талал Чаудхри.

Чаудхри сказал, что в провинции Пенджаб было арестовано 145 человек, а 15 задержаны в Исламабаде в связи с нападениями толпы. «Эти франшизы инвестируют более 100 миллионов долларов (88 миллионов евро) в Пакистан, нанимают более 25 000 человек, платят 100% налогов и закупают у местных поставщиков», — сказал Чаудхри. «Вся прибыль остается в Пакистане. Какое оправдание может быть таким нападениям?»