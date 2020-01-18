Политолог: «Повестка Путина мало чем отличается от повестки советской»

Интервью «Зеркалу» о неоднозначных политических изменениях, происходящих в политических верхах РФ, дал директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе, с некоторых пор живущий в Грузии политический эксперт Егор Куроптев.

— Аналитики по всему миру гадают, какие именно цели преследует Путин, затеяв отставки в правящей команде России. Страна слишком большая, и любые неожиданности в ней способны отразиться на жизни других государств, тем более соседних.

— Признаюсь искренне – интерес к посланию президента Путина Федеральному собранию у меня довольно низкий. И дело не в том, что это не важно. Конечно, важно, что происходит в 140-миллионной стране с ядерным оружием и периодическим желанием поднять политический рейтинг путем войн с соседями. Нет, дело в другом.

В 2020 году мир обсуждает борьбу за сохранение экологии, технологическую гонку, еще большее усиление в сфере защиты прав человека, глобализацию. Да, есть и угрозы, как терроризм и навязывание народам стран режимов, которые эти народы не выбирают. Но все-таки уже много лет в тренде позитивная повестка — повестка ценностей, заботы о человеке, его правах, надеждах, нуждах. А повестка в России Владимира Путина мало чем отличается от повестки советской. Я говорю о риторике, стиле, терминологии. Если бы не влияние Кремля в регионе, которое тормозит развитие во всех соседних странах с разной степенью уровня воздействия, следить за происходящим в Москве было бы просто скучно и вообще никак не интересно. Разве что людей жалко, которые идеями и надеждами живут в году 2020-м, а физически находятся даже не в 90-х.

— А все-таки, зачем Путину понадобились нынешние изменения?

— Ну, ни у кого ведь серьезно не возникало вопросов останется ли режим Путина у власти в России до его послания?! Не возникало. Не возникает и сейчас. Путин не внес ясности в то, каким путем и на какой должности он будет дальше править в России, но тонко намекнул, что править будет. Секретарь Госсовета, глава Совбеза или старший сантехник – не принципиально, если ты сам наделяешь себя полномочиями и властью. А именно это он и сделает под бурные овации всех тех санкционных соратников, которые уже больше 20 лет хлопают на каждое его слово, разворовывая огромную богатейшую страну. Все так называемые предложенные изменения не меняют ровным счетом ничего, так как после падения режима (а я хочу заострить внимание не на лично Путине В.В., а на режиме, на системе) страну нужно будет строить заново. Систему придется создавать с нуля. Общество придется создавать с нуля. Вот о чем стоит думать уже сейчас тем, кто правда болеет за Россию. Патриотам страны, которые хотят в 2020 году обсуждать не съезд ЦК имени Путина, а как Россия, — к примеру, уже давно экономически развитая, где люди имеют равные права и права эти защищены, где есть порядок, а не диктат, где верховенство закона, ответственность перед международным сообществом и так далее – обсуждать, как такая вот Россия в 2020 году помогла, например, всем в регионе совершить рывок в экономике, служит гарантом безопасности в уже давно разрешенных региональных конфликтах и продвигает демократические преобразования… Но по факту же в России люди живут очень плохо. Ужасающий процент людей, живущих за чертой бедности. Социалки нет. Медицины нет. СМИ нет. Везде взятки. Закона нет. При всем этом Кремль не просто не помог ничем соседям, но сам создал все региональные конфликты. Где-то просто их инициировал, а где-то — разогрел и держит на медленном огне, чтобы навязывать иллюзию зависимости других стран от ЦК и лично Путина. Многие в это верят. Пропаганда работает, гибридная война Кремля идет полным ходом не только против Грузии или Украины, но против Армении, Азербайджана, Беларуси и всех остальных. Это же факт, который виден и понятен всем. Просто кто-то говорит это вслух, кто-то про это думает, а кто-то предпочитает позу страуса. Первый вариант опасен. Второй – более спокойный. А в последнем случае позой всенепременно кто-то воспользуется. Так что, как бы люди ни боялись, говорить о проблемах — безопасней.

Сейчас Путин просто сказал, что режим будет держаться за власть зубами, что и так было ясно. Никакой власти лидер режима никому не отдаст, а все эти марионеточные СовФеды, Госдумы и прочие нажиматели кнопок и подниматели рук – как были ширмой, так и останутся.

— Кстати, способны ли эти непонятные якобы преобразования в РФ как-то сказаться на реалиях Южного Кавказа?



— Я бы сказал, что для меня гораздо интереснее отвлечься от мировых трендов диалога о мирных и позитивных инициативах не на пленум ЦК в Москве, а на процессы в Армении и Азербайджане. Там действительно изменения. Мы привыкли к рванувшей вперед в свое время Грузии. Привыкли, что Украина огромной ценой, но с гордо поднятой головой старается сломить старую систему и стать полноправным членом международного клуба.

Но две другие страны Южного Кавказа сейчас даже более интересны. Там хоть и крайне медленный, трудный, тяжелый, в том числе и из-за пагубного влияния Кремля, но прогресс. В каждой стране – разный, в силу устоявшихся систем. Армения после революции, хоть и со скрипом, ошибками, взлетами, падениями, оглядкой на различные факторы, но старается выйти из вечной мерзлоты и аккуратно, не задев слишком много углов, двинуть страну вперед. Это стоит только поддерживать и это интересно.

В Азербайджане сменили все прежние элиты. В кабинеты пришли гораздо более молодые люди с прекрасным образованием. Уже просматриваются какие-то очень медленные, плавные, но движения тектонических плит. И в экономике, и в социальной сфере, в СМИ. Понятно, что рано о чем-то говорить и процессы на очень ранней стадии, но они идут вперед. А Россия режима Путина идет исключительно в Госсовет. Это печально. Но не интересно.