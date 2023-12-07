Обнародована повестка встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства, которая пройдет в Брюсселе.

Как сообщает АПА, 11 декабря министры иностранных дел пяти из шести стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины) встретятся на заседании, которое будет проведено под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

В заседании будет участвовать и комиссар Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархельи.

«Министры обменяются мнениями по Восточному партнерству, проанализируют его успехи и определят конкретные рекомендации относительно будущей политики», — говорится в сообщении.