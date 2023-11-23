Турция проинформировала НАТО, что не ратифицирует заявку Швеции о членстве в организации до встречи министров иностранных дел альянса, которая состоится 28-29 января. Об этом сообщает Reuters.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что его страна должна как можно быстрее стать полноправным членом НАТО из-за возможных угроз со стороны России. Он отметил, что не может назвать сроки процесса принятия Швеции в НАТО, но он выразил надежду, что Турция и Венгрия в итоге ратифицируют членство.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации. (gazeta.ru)