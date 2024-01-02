Вопрос утверждения ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО может быть внесен в повестку Генассамблеи парламента Турции в январе, когда он вернется с зимних каникул. Об этом сообщает телекомпания TRT Haber.

Комиссия по международным делам турецкого Меджлиса 26 декабря одобрила заявку Швеции о принятии в альянс. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного парламента.

TRT Haber отмечает, что процесс одобрения заявки Швеции может затянуться, так как в Анкаре пока считают недостаточными меры, предпринимаемые в Стокгольме по борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.