Полеты украинских авиакомпаний над Ираном приостановлены

Правительство Украины приостановило полеты всех украинских авиакомпаний над территорией Ирана. Об этом в среду заявил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиапространстве Ирана», — сказал Гончарук на брифинге в связи с катастрофой украинского самолета в Тегеране. Он добавил, что до момента происшествия Украина не видела предпосылок для принятия такого решения.

Гончарук подчеркнул, что до момента получения официальных результатов о причинах трагедии говорить о них не имеет смысла, а любые версии назвал «манипуляцией». В то же время он выразил уверенность, что «официальные причины будут выяснены довольно быстро».(ТАСС)