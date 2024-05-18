Переговоры между правительством Израиля и палестинским движением ХАМАС приостановлены.

Как передает ТАСС, об этом ссылкой на собственные источники сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Консультации зашли в тупик из-за того, что участники конфликта не могут договориться об условиях освобождения заложников.

«Источники указали, что расхождения между сторонами очень большие, особенно по поводу термина «конец войны», а также по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС», — указывает Kan.