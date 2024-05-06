Предложение прекратить огонь в секторе Газа, на которое согласилось радикальное палестинское движение ХАМАС, предусматривает вывод израильских сил из анклава и полное снятие блокады. Об этом заместитель главы ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя сообщил телеканалу Al Jazeera.

По его словам, выдвинутое катарскими и египетскими посредниками предложение включает три этапа урегулирования, каждый из которых продлится 42 дня. Первый этап предполагает, что подразделения армии Израиля отойдут в районы, прилегающие к границе сектора Газа. Полный вывод израильских сил из палестинского анклава должен быть осуществлен на втором этапе урегулирования.

Представитель движения также сообщил, что предложенные посредниками условия урегулирования требуют от сторон конфликта прекратить боевые действия с первого дня действия возможного соглашения. Кроме того, предложение никак не ограничивает возможности для возвращения вынужденно перемещенных лиц. «Это четко прописано в тексте предложения», — подчеркнул он.

Аль-Хайя не упомянул вопрос освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Вместе с тем заместитель главы ХАМАС заявил, что «предложение включает освобождение 30 человек одной и той же категории из оккупационных тюрем». (ТАСС)

